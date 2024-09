"I ciclisti mi piacciono solo se investiti": nuova bufera su Vittorio Feltri

"Milano continua a svilupparsi in meglio. Con Albertini sindaco la citta' ha avuto uno sviluppo pazzesco. Ma credo che la citta' continui a migliorare. Mi da' solo fastidio la strada piena di buche e le piste ciclabili: i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti". Lo ha detto il consigliere lombardo di FdI e direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri all'evento del quotidiano "La grande Milano. Dimensione Smart City" al circolo filologico di Milano.

Majorino (Pd): "Offende la memoria di chi ha perso la vita"

“Le parole di Vittorio Feltri sono disdicevoli, spiace che una persona come lui che ha anche un ruolo istituzionale si lasci andare a ciniche provocazioni che in questo caso offendono la memoria di cittadine e cittadini che hanno perso la vita. C'è da vergognarsi, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi il presidente Fontana”., ha commentato il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino.