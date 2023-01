"I cittadini contano", la nuova guida di Luca Montani

"I cittadini contano. Guida alle pratiche partecipative per city user e city maker" è il nuovo libro di Luca Montani, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali FNM SPA.

Il saggio, edito da Altreconomia, analizza le dinamiche che intercorrono tra comuni cittadini e decisori pubblici, i pregi e i limiti della democrazia diretta e deliberativa, il rapporto del cittadino con il potere delle imprese, ma anche il modo di percepire gli umori delle persone e creare informazione dal basso.

Un libro per ritrovare le ragioni comuni di una cittadinanza identitaria e solidale

La questione della partecipazione assume, oggi, un peso centrale perché mai come ora è in atto un tentativo – attraverso tecniche di comunicazione di massa – di trasformare cittadini senzienti in un indistinto magma di #onsumatori compulsivi. In queste pagine si trovano non solo la teoria e i princìpi, della materia, ma anche il metodo, gli strumenti, le esperienze sul campo, con l’obiettivo di ritrovare le ragioni comuni di una cittadinanza identitaria e solidale.