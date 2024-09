I-Days Milano 2025: Dua Lipa headliner

La nuova edizione degli 'I-Days Milano' si apre con una prima grande headliner: Dua Lipa. La pluripremiata global pop star inglese da miliardi di stream è il primo nome annunciato dell’attesa concert series italiana e sarà protagonista il 7 giugno 2025 sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura. I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle 10 di giovedì 19 settembre e in vendita generale dalle 10 di venerdì 20 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.