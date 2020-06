I dem accolgono gli ex pisapiani: nasce una nuova area nel Pd

Gli ex pisapiani prendono la tessera del Partito democratico. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Luca Gibillini e Alessandro Capelli, già sostenitori della prima ora dell'ex sindaco Giuliano Pisapia, protagonisti della campagna elettorale del 2011 e dunque della rivoluzione arancione, hanno deciso di prendere la tessera dei democratici. Reduci dall'esperienza di Sel e dal tentativo non riuscito di costruire Campo progressista, l'obiettivo - che sarà esplicitato in un documento nei prossimi giorni - è quello di costruire un'area all'interno di un partito molto diverso rispetto a quello dominato da Matteo Renzi, con una leadership inclusiva e soft a livello nazionale. Chi invece rimarrà almeno per adesso alla finestra sono Anita Pirovano, consigliera comunale, e Simone Zambelli, presidente di municipio.

fabio.massa@affaritaliani.it