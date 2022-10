I Depeche Mode a Milano nel 2023 con un nuovo album

I Depeche Mode a Milano a luglio con un nuovo album

Saranno anche a Milano, il prossimo 14 luglio a San Siro, Depeche Mode. Presente nella Rock & Roll Hall of Fame dal 2020, la band ha annunciato oggi, in occasione di un evento speciale a Berlino, la pubblicazione di nuovo album e un tour mondiale nel 2023. Il Memento Mori Tour affiancherà infatti l'imminente 15° album in studio della band, Memento Mori, in uscita nella primavera del 2023.

Tre date in Italia per i Depeche Mode nel 2023: Roma, Milano e Bologna

Rompendo la tradizione, Dave Gahan e Martin Gore hanno svelato oggi che il tour, presentato da Live Nation, inizierà con una serie speciale di date limitate alle arene nordamericane a partire dal 23 marzo, prima che la band si diriga in Europa per il tour estivo negli stadi. Il tour toccherà l’Italia per tre imperdibili date nel 2023: il 12 luglio Stadio Olimpico - Roma, il 14 luglio Stadio San Siro – Milano e il 16 luglio Stadio dall’Ara – Bologna.