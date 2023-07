I dieci migliori locali in cui mangiare sushi a Milano

La proposta di locali e ristoranti a Milano si amplia e si aggiorna ogni giorno. Ma c'è un classico al quale i milanesi non rinunciano mai: la cucina giapponese. Ed il sushi in particolare. Il Gambero Rosso ha stilato un elenco dei dieci migliori ristoranti milanesi in cui mangiare sushi.

Nella top ten figura Finger's Garden, via Keplero, descritto così: "Il mondo di Roberto Okabe è un'isola di tranquillità in una zona residenziale, un luogo appartato ed elegante, che si allarga nella bella stagione con un giardino-scrigno". consigliati i carpacci, le tartare e le insalate.

Ichikawa, in via Papi, è "una delle migliori opzioni per chi voglia provare una cucina nipponica al contempo magistrale e lineare, senza farsi distrarre da effetti speciali e design da galleria d'arte". Specialità: sushi, sashimi, donburi, cirashi preparati con tagli da manuale.

Iyo Omakase in piazza Aalto: "Un piccolo spazio ricavato da Claudio Liu all'interno di Aalto, con insegna e identità però da questo assai distinte, porta in Italia ai suoi massimi livelli il concetto di Omakase". Il percorso prevede otto tappe con una griglia fissa (assaggio iniziale-antipasto-zuppa-sashimi-carbonaro nero-pesce con riso-dessert-tè Matcha) che viene riempito con il pescato del giorno.