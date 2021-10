I dolori del M5S che spariscono dallo scacchiere del Nord

AFFLUENZA/ Avevamo scritto che a Milano avrebbero deciso 250mila persone chi sarebbe stato il sindaco. E invece, probabilmente saranno ancora meno. Perché Sala si fermerà sotto quota 250mila con una percentuale quasi bulgara, intorno al 60 per cento.

MOVIMENTO 5 STELLE/ Sedriano, primo comune in Lombardia comandato dal Movimento 5 Stelle, è stato perso ignominiosamente. A Varese i pentastellati non entreranno in consiglio. E a Milano stanno sotto il 3 per cento, e quindi staranno fuori dal consiglio. Il messaggio di Conte al Nord vale meno di zero. Beppe Sala lo sa e lo sa anche il Pd. Domandina della notte: perché mai dovrebbe fare una alleanza organica per le prossime regionali?

LEGA/ Il risultato totale a Milano si aggira intorno al 10 per cento. Non c'è stato il sorpasso da parte di Fratelli d'Italia. Silvia Sardone è primissima (ma non si avevano dubbi in merito). Il giovane Alessandro Verri "spacca": viaggia come secondo degli eletti, tallonato da Marrapodi e Racca. Poi c'è la cattolica Giovanati. Molto bassi Senna e Bastoni. Che sia la maledizione dei consiglieri regionali?

FORZA ITALIA/... la maledizione dei consiglieri regionali non colpisce gli azzurri: Gianluca Comazzi si gioca la testa della classifica con Marco Bestetti. Subito dietro Alessandro De Chirico. Insomma, le vecchie reti continuano a funzionare.