I figli di Berlusconi mettono in vendita Villa Certosa: fissato il prezzo

L'operazione si svolge tra Milano e Porto Rotondo, ma l'indiscrezione giunge dal Financial Times: i cinque figli di Silvio Berlusconi avrebbero deciso di mettere in vendita la celebre Villa Certosa, dimora in cui il fondatore di Forza Italia ha trascorso indimenticabili estati, spesso ospitando i leader politici più potenti del mondo. A occuparsi della vendita sarà la società di consulenza immobiliare milanese Dils. Il prezzo di vendita? Si parla di 500 milioni di euro. E ci sarebbe già un elenco di facoltosi compratori sauditi, statunitensi, indiani interessati a valutare l'immobile.