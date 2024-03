I genitori di chi ha ripreso l'accoltellamento di Salò sono delle merde

I genitori dei ragazzini che hanno ripreso l'accoltellamento di Salò sono delle merde. Commento

Avete delle figlie e dei figli di merda perché siete dei genitori di merda. Sì, sto parlando proprio con voi, genitori non delle due ragazzine che se le sono date di santa ragione a Salò, Brescia. Non sto parlando di voi, genitori di una delle due, che ha preso un coltello e ha colpito più e più volte l'altra. Per voi ci penserà la procura dei minori e ci sarà un processo. No, parlo dei genitori di tutti gli altri ragazzini che intorno, con i cellulari, riprendevano, inquadravano morbosi la violenza e poi le ferite della soccombente, che è finita in ospedale in codice rosso anche se per fortuna non è in pericolo di vita. Sì, proprio voi genitori siete dei genitori di merda, perché se non avete insegnato ai vostri figli a intervenire, a separare chi sta litigando, a evitare la violenza per le strade avete educato dei figli imbelli, paurosi, se non proprio voyeur di violenza, buoni solo a tenere in mano l'Iphone che avete comprato loro. Scommetto che voi siete quelli che quando sull'autobus uno importuna una vecchietta non dite niente e vi voltate dall'altra parte. Aspettate che intervenga qualcuno, perché voi non avete il coraggio di farlo.

La normalità non è riprendere ma provare a intervenire

Avete educato delle merde, e quindi siete delle merde voi. Tutti voi, tranne i genitori dell'unica ragazza normale, quella che si è buttata in mezzo e ha disarmato del coltello una delle due. Lei è una ragazza normale, che ha fatto quello che bisogna fare. La normalità non è riprendere, ma provare a intervenire. Lei ha avuto il coraggio di fermare la violenza. E i genitori di lei sono genitori che le hanno insegnato il coraggio e la determinazione. Bravi genitori. Ma voi... Mi raccomando, a cena compiacetevi che vostro figlio o figlia non era uno dei due litiganti, magari regalategli anche un cellulare nuovo. Esclamate a gran voce: "Signora mia, dove andremo a finire". E dite ai vostri figli di stare fuori dai guai, che poi magari un colpo l'avrebbero preso anche loro. Sarebbe proprio nel vostro stile.