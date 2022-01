I Legnanesi: un caso positivo, saltano le date dello spettacolo

Covid: I Legnanesi, saltano le date del 5-6-7 gennaio

A seguito di un caso di positività all’interno della compagnia de I LEGNANESI, lo spettacolo “Non ci resta che ridere” previsto al Teatro Repower non potrà andare in scena nei giorni 5, 6 e 7 gennaio. Nei prossimi giorni seguirà un aggiornamento relativo alle repliche previste dall’8 gennaio in avanti. Lo staff del Teatro Repower insieme alla Compagnia de I Legnanesi - si legge in una nota stampa - riprogrammeranno appena possibile gli spettacoli che non potranno andare in scena, per consentirne a tutti gli spettatori la visione.