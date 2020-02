I luoghi del contagio di Coronavirus? Quelli dei "sex clubs". L'ultima bufala



La ricerca del paziente zero del Coronavirus. Quello che fa litigare Conte e Fontana. Quello che, secondo il premier, sarebbe stato determinato da una cattiva gestione dei protocolli sanitari. Una tesi rigettata dal governatore lombardo.



Così, in queste ricerche un po' improvvisate si stanno cimentando anche gli sherlock holmes da tastiera. Che hanno scoperto - come può riferire Affaritaliani.it Milano - una pista quantomeno curiosa, che attiene di certo non alla scientificità ma alla fiction. Digitando infatti su google "Codogno Sex Club" si apre un sito internet nel quale sono "censiti" tutti i luoghi di scambisti della zona. E' un servizio mondiale, che permetterebbe a chi frequenta una zona di trovare altri con la passione dello scambismo. In Rete impazza la coincidenza, peraltro bizzarra, tra i luoghi del contagio e la presenza di un "sex club censito da www.local-sex-clubs.com". Una bufala, di certo, ma che sta facendo impazzire la rete.