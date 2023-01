I Me contro Te incontrano i Fan al The Space Cinema Odeon di Milano

Il duo, idolo dei più giovani che ha conquistato in pochi anni il popolo del web è atteso al The Space Cinema Odeon di Milano venerdì 20 gennaio per un saluto al pubblico presente in sala prima dello spettacolo delle 17:00 e per presentare il film Me contro Te – Missione Giungla, in programmazione da giovedì 19 gennaio in tutti i The Space Cinema.

Me contro Te - Missione Giungla, trama

Reduci dall’avventura nell’Antico Egitto, Luì (Luigi Calagna) e Sofi (Sofia Scalia) hanno solo voglia di riposarsi ma una minaccia incombe sulla Terra. Una fonte magica celata nella giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto arido e senza vita. Inizia così una lotta contro il tempo per Luì e Sofi che insieme all’aiutante di Pongo dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana.

Me Contro Te a Milano, come prenotarsi