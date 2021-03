I milanesi Del Corno e Quartapelle nella nuova segreteria del Pd

Anche Filippo Del Corno e Lia Quartapelle nella nuova segreteria del Partito democratico nominata ieri dal nuovo leader Enrico Letta. All'assessore comunale alla Cultura è stata affidata proprio la cultura, mentre la deputata si occuperò di Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo. "Cercherò di dare un contributo di idee ad accompagnare la ripresa delle attività culturali, per la rinascita sociale ed economica d'Italia", ha commentato Del Corno, che già aveva manifestato l'intenzione di intraprendere un diverso percorso all'interno della politica allo scadere del suo secondo mandato in Giunta a Milano. "Lavorerò con impegno e entusiasmo per un partito europeista e solidale, che sostenga la democrazia e i diritti umani nel mondo", è invece il primo commento di Quartapelle.