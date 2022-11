I numeri dell'assemblea su Majo. Così inizia il congresso regionale

E ora, comincia la battaglia congressuale. Una battaglia parallela, giocata dopo le regionali ma che con le regionali è iniziata. Del resto, rispondendo a una domanda di Affaritaliani.it Milano, Pierfrancesco Maran l'aveva detto chiaro e tondo: occorre cambiare dirigenza. Ora appoggerà Pierfrancesco Majorino lealmente.

L'ultimo atto della ribellione è stato il voto in assemblea regionale

Ma l'ultimo atto della ribellione è stato il voto in assemblea regionale. Un voto largamente maggioritario per Majorino, così come si sapeva. E' finita con l'89,43 per cento per l'europarlamentare che a questo punto è in campo contro Attilio Fontana. I numeri raccontano che l'assemblea, composta da 294 persone, ha visto il 77,21 per cento di votanti. Di questi 203 sono stati per Majorino. Poi c'è stato un drappello di 12 astenuti, pari al 5,29 per cento. E infine altri 12 che hanno votato contro, pari al 5,29 per cento.

Sull'ufficializzazione della lista bisognerà però attendere ancora qualche tempo

Finita la consultazione sul candidato presidente, inizia il balletto dei candidati. Che è complesso, perché nelle regionali contano le preferenze. E le preferenze sono decisive da una parte per il risultato generale, e dall'altra parte per decidere la composizione del consiglio regionale. Anche qui, in lizza sono in molti, ma prima di tutto gli uscenti. Sull'ufficializzazione della lista bisognerà però attendere ancora qualche tempo.