I passanti bloccano il borseggiatore prima dell'arrivo della Polizia

E' stato accerchiato e trattenuto dai passanti fino a quando sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che l'hanno arrestato per tentato furto. E' andata male a Milano a un borseggiatore romeno di 36 anni che, con un complice, nel pomeriggio di sabato 9 aprile, in via Marghera, aveva sfilato il portafogli dalla borsa di una signora che passeggiava con il marito.

La coppia si è subito accorta del furto, tanto che il portafogli è caduto a terra. I due borseggiatori sono scappati ma uno è stato bloccato dai passanti e poi arrestato dagli agenti.