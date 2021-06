I "polli verdi" di Burger King invadono Citylife: arrivano i nuggets vegetali

Piazza Giulio Cesare a Milano è protagonista di un’invasione unica di “Polli Verdi” Burger King. Chiunque si rechi in quest’area di City Life sarà accolto da 60 polli verdi in vaso della dimensione di 50x50 cm ricreati secondo la tecnica tipicamente italiana dell’arte topiaria, l'antica arte di potare alberi e arbusti per dare loro una forma geometrica, diversa da quella naturalmente assunta dalla pianta, per scopi ornamentali.

L’iniziativa sostiene l’arrivo nel menu di Burger King dei Nuggets di pollo vegetale, parte della nuova offerta “Plant Based” lanciata lo scorso marzo in ogni ristorante della catena, e grazie a cui Burger King® è riuscito a posizionarsi come primo brand della ristorazione veloce in Italia a scommettere sul pollo a base di proteine vegetali, cogliendo le nuove esigenze dei propri clienti e l’evoluzione delle loro abitudini alimentari.

Una vera e propria invasione di polli verdi, dunque, che arrivano a Milano per cambiare, oltre al menu di Burger King, anche quello della città.