I Radicali domani in visita al Beccaria di Milano

Radicali Milano entreranno in visita all'Istituto Beccaria, al centro delle cronache nell'ultimo mese per la quinta evasione di un giovane detenuto. La visita servirò per comprendere meglio le condizioni di detenzione e a formulare proposte concrete per i diritti dei detenuti, della polizia penitenziaria e per chi vive il carcere nel modo piu' ampio.

Presente anche il consigliere regionale Michele Usuelli

Saranno presenti Federica Valcauda (segretaria Associazione Enzo Tortora), Raffaella Stacciarini (tesoriera Associazione Enzo Tortora), Giulia Crivellini (tesoriera Radicali Italiani), Michele Usuelli (consigliere regionale +Eu/Radicali) e tanti altri militanti. Il tema delle carceri ha iniziato ad essere affrontato anche durante la campagna elettorale per le regionali in Lombardia: proprio lo scorso lunedi' nella sede dell'Associazione Tortora si è tenuto un evento dedicato a cui ha partecipato il candidato presidente Pierfrancesco Majorino insieme all'ex magistrato Gherardo Colombo, al professor Stefano Simonetta e ai candidati nella lista civica Giulia Crivellini e Michele Usuelli.