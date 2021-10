I renziani vincono contro Azione. I Riformisti hanno trazione IV



di Fabio Massa



Due consiglieri, un assessore. Assessore renziana? Gruppo a metà tra Azione e Renzi. Assessore calendiana? Gruppo monoliticamente renziano. Insomma, l'esperimento dei riformisti ha detto comunque bene agli uomini di Renzi. Non si sono pesati sotto la Madonnina in una elezione che sarebbe stata molto rischiosa, si sono messi in posizione di interlocuzione sia in giunta che in consiglio e hanno arginato lo strapotere di Azione. Alessia Cappello, manager di Luxottica, ha lavorato a Roma con Renzi e con la ministra Bonetti. Pastorella proverà a manovrare in consiglio per Calenda. Per adesso la partita l'ha vinta Ada Lucia De Cesaris, da sempre sponsor della Cappello. Calenda forse rigiocherà la carta Pastorella su Roma, tra un anno e mezzo.



