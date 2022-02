I Sentinelli di Milano da movimento diventano associazione

"Abbiamo deciso di compiere un passaggio importante: il movimento che diventa associazione. Questo è il modo per proseguire il percorso che abbiamo iniziato e continuare a lottare, come abbiamo fatto fino ad oggi insieme nelle piazze".

I Sentinelli: "Abbiamo bisogno di gambe per camminare"

Con questo messaggio lanciato sulle loro pagine social I Sentinelli annunciano l'atto fondativo con statuto, organi dirigenti e campagna di adesioni e tesseramento. "Abbiamo bisogno di gambe per camminare. Le nostre potranno farlo insieme a te, se sceglierai di diventare 'Amicə dei Sentinelli', abbiamo preparato anche la tessera. Fallo ora o il lato oscuro del Gender avrà la meglio". La storica militante del movimento Elena Castellani è stata scelta come presidente e il fondatore Luca Paladini è il portavoce politico.

Il portavoce dei Sentinelli Paladini: "Servire ancora di più le cause dei diritti"

"Lanciato da poche ore il tesseramento sta già superando ogni nostra più rosea aspettativa: oltre trecento persone hanno già aderito nelle prime otto ore. Per noi era davvero arrivato il momento di diventare grandi. La credibilità conquistata in questi anni attraverso incontri e manifestazioni che hanno portato migliaia di persone in piazza e la presenza quotidiana sui social, ci imponeva di strutturarci in un modo più definito, per poter servire ancora di più le cause dei diritti che ci stanno a cuore", dichiara Paladini.