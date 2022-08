I Sentinelli di Milano organizzano una festa di tre giorni

Tre giorni di festa con i Sentinelli di Milano. L'happening si terrà da venerdì 9 a domenica 11 settembre al Tempio del Futuro Perduto di Milano. "Abbiamo pensato - spiegano i promotori - a un programma che tenesse dentro tutti i nostri temi. Si parlera' di fine vita, legge contro l'omolesbobitransobia, razzismo, condizione femminile. Avremo ospiti noti ma anche persone meno conosciute con storie importanti da raccontare". In particolare, ci saranno dibattiti, uno spazio per i libri, "uno molto particolare per i bambini", mostre, uno spettacolo teatrale, la proiezione di un film, un monologo comico e musica fino a tarda notte.