Mercoledì, 10 giugno 2020 - 11:59:00

La statua di Indro Montanelli a Milano I Sentinelli di Milano: "Via la statua di Montanelli" La scia delle proteste e dei cortei per l'uccisione di George Floyd a Minneapolis raggiunge nuovamente Milano dove I Sentinelli di Milano, attraverso una lettera-appello chiedono al sindaco, Giuseppe Sala, e al Consiglio comunale di rimuovere la statua del giornalista Indro Montanelli che si trova nell'omonimo parco della citta' e di dedicare i giardini "a qualcuno che sia piu' degno di rappresentare la storia e la memoria della nostra citta' Medaglia d'Oro della Resistenza". La richiesta è stata pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo. Secondo I Sentinelli il giornalista "fino alla fine dei suoi giorni ha rivendicato con orgoglio il fatto di aver comprato e sposato una bambina eritrea di dodici anni perche' gli facesse da schiava sessuale. Riteniamo che sia ora di dire basta a questa offesa alla citta' e ai suoi valori democratici e antirazzisti". Gli altri casi nel mondo Dopo la statua imbrattata di Winston Churchill a Londra e quella di Edward Colston abbattuta a Bristol, un'altra figura storica è nl frattempo finita nel mirino del movimento “Black Lives Matter”: la statua dell’esploratore italiano Cristoforo Colombo a Richmond, capitale della Virginia, negli Stati Uniti, è stata abbattuta nella notte. "Colombo rappresenta il genocidio", recita il cartello lasciato dai manifestanti. E proprio in Virginia il governatore Ralph Northam, a seguito delle proteste mondiali dopo il caso George Floyd, con i manifestanti che avevano chiesto la rimozione di personaggi storici controversi e legati al razzismo, ha annunciato la rimozione del monumento dedicato a Robert E. Lee, generale dell’esercito sudista durante la Guerra civile americana.