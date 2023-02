I vent'anni di Fondazione Milan: donati 12 mln per 130 progetti

"Costruire una società in cui ognuno possa scoprire e sviluppare i propri talenti, a prescindere dal proprio contesto culturale, sociale ed economico di provenienza, innescando un cambiamento positivo per la collettivita' grazie al potere e ai valori dello sport". Con questa missione, il 20 febbraio 2003 veniva annunciata la nascita di Fondazione Milan, la public charity della famiglia AC Milan dedicata a sviluppare progetti di responsabilita' sociale e sostenibilità.

Dalla sua istituzione, ha donato oltre 12 milioni di euro e sviluppato progettualita' strutturate al fianco di 170 organizzazioni a Milano

Oggi, la Fondazione celebra il suo 20° Anniversario. Nei suoi vent'anni di attività, Fondazione Milan ha realizzato oltre 230 progetti, offrendo il proprio contributo per favorire l'accessibilità allo sport per tutti, come anche per fornire supporto educativo, sanitario e sociale. Dalla sua istituzione, ha donato oltre 12 milioni di euro e sviluppato progettualita' strutturate al fianco di 170 organizzazioni a Milano, in Italia e in altri 23 paesi in tutto il mondo.