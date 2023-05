I vigili urbani hanno sbagliato ma i politici hanno sbagliato di più

Ora sappiamo qualche cosa di più. Sappiamo che i vigili urbani di Milano hanno esagerato a colpire la trans con due manganellate. E che subiranno una sanzione disciplinare, stante il fatto che l'autorità giudiziaria ha una sua inchiesta aperta e che accerterà l'accaduto per via della denuncia da parte di Bruna, questo il nome della persona che li ha denunciati per "tortura aggravata".

Non c'è una "polizia violenta" come categoria generale degli sbirri, e non c'è una "polizia sempre nel giusto"

Il sindaco Beppe Sala ha detto che il comandante Ciacci gli ha fatto una relazione approfondita. E quindi? Quindi c'è da fare un po' di silenzio tra sinistra e destra. Non c'è una "polizia violenta" come categoria generale degli sbirri, e non c'è una "polizia sempre nel giusto" come categoria generale degli eroi civili. Ci sono persone che sbagliano, sbagliano anche gravemente, e quando sbagliano devono pagare. Se ai commenti "a caldo" si fosse privilegiata l'opzione più intelligente dei commenti "a mente fredda", magari avremmo risparmiato un po' di rumore. Il che non è cosa da poco, perché tra rumore di qui e rumore di là, gli italiani sono ormai belli che assordati...