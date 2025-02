IAB•AI Launchpad, l'evento di Iab Italia dedicato all'AI applicata al marketing

Il 25 febbraio 2025, alle 15, presso la Sala Joule di Cariplo Factory (c/o BASE Milano, Via Bergognone 34 – Milano), si terrà IAB•AI Launchpad, l’evento dedicato all’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel marketing e nella comunicazione.

L’intelligenza artificiale sarà uno dei temi centrali su cui IAB Italia si concentrerà nel 2025, grazie al progetto “IAB•AI – L’Intelligenza Artificiale per il marketing di oggi e di domani”.

Si tratta del primo ecosistema integrato di contenuti, strumenti, soluzioni e momenti di incontro dedicati all’AI, pensato per supportare aziende e professionisti del settore. Il progetto prenderà ufficialmente il via proprio con IAB•AI Launchpad, offrendo una panoramica concreta su come le tecnologie AI possano generare impatti misurabili nel business.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire le soluzioni più innovative e comprendere come l’AI stia ridefinendo le strategie di marketing. Attraverso use case di aziende leader, verranno mostrati esempi pratici di applicazione dell’intelligenza artificiale, facendo di questa iniziativa un punto di riferimento per professionisti, imprese e innovatori pronti a cogliere le sfide del digitale.

Amati (Iab Italia): "L'AI ha trasformato radicalmente il settore"

Sergio Amati, Direttore Generale di IAB Italia, ha commentato: "L’AI sta trasformando radicalmente il settore, obbligando le aziende a gestire una complessità tecnologica senza precedenti. Oltre l’hype, la vera sfida per i marketer sarà individuare la combinazione più efficace di strumenti e integrarli nei processi di lavoro. In questo scenario in continua evoluzione, IAB•AI si pone come una guida essenziale, supportando le aziende con partnership di valore e offrendo una visione a 360°. Il cambiamento non sarà solo tecnologico, ma impatterà il modo in cui l’AI si inserirà nei processi di marketing, influenzando l’interazione tra funzioni tecniche e creative e ridefinendo le competenze richieste ai professionisti del settore”.

Durante l’evento, esperti e aziende condivideranno insight e case study sull’uso dell’AI nel marketing:

Bytek analizzerà gli algoritmi che influenzano realmente il business, illustrando modelli e strategie di implementazione.

Cognitive e IAS mostreranno come l’intelligenza artificiale stia trasformando le strategie media dei brand.

MINT esplorerà il ruolo degli AI Agents nel ridefinire l’advertising, migliorandone efficienza e innovazione.

Focus su AI, Big Data e supercalcolo per il marketing

IFAB - International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development presenterà le opportunità offerte dalle più recenti evoluzioni tecnologiche, con un focus su AI, Big Data e supercalcolo per il marketing e il lancio dell’Osservatorio ICSC su marketing e comunicazione. Google condividerà i risultati di una ricerca internazionale sull’intelligenza artificiale. Un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista dell’era dell’AI nel marketing.