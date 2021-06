Ibiza, 21enne muore cadendo dal balcone: ipotesi omicidio-suicidio

Giallo a Ibiza per la morte di Elena Livigni Jimenez, ex studentessa della scuola Emanuela Setti Carraro di Milano dededuta all'alba di giovedì a Ibiza assieme al suo fidanzato 26enne, in circostanze ancora da chiarire. Attualmente la giovane studiava a Barcellona, ma stava trascorrendo un periodo di vacanza alle Baleari. Entrambi i ragazzi sono morti precipitando dal balcone dell'hotel Torre Mar. Fonti spagnole riferiscono di un forte litigio della coppia poco prima della tragedia, si attende l'esito dei rilievi della scientifica ma prende sempre più corpo l'ipotesi dell'omicidio-suicidio.