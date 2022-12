Ibrahimovic: "Milano è un posto felice per me, potrei restare qui"

Zlatan Ibrahimovic potrebbe scegliere Milano come luogo in cui vivere anche quando avrà appeso le scarpette al chiodo. Queste le parole dell'attaccante del Milan: "Milano è un posto felice per me, ho speso tanti anni qua, ho conosciuto gente in città che mi fa sentire a casa, mi fa sentire il benvenuto. Qui sto molto bene, ci vivo e mi sento vivo: non è un segreto che potrei rimanere qui anche dopo la fine della mia carriera". Il campione svedese è stato intervistato da Alberto Angela per "Stanotte a Milano" andato in onda su Rai1. "Giocare a San Siro mi fa un grande effetto, qua per 8-9 anni ha fatto parte della mia carriera. Ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, di giocare con grandi campioni e ho avuto grandi allenatori. Ho conosciuto anche la città, che è come la mia seconda casa. Le esultanze? Quando la palla entra in porta, ti passa qualcosa nel corpo che vuoi tirare fuori e condividere con i tifosi".