Ieri Milano è stata la terza città più inquinata al mondo

Nella giornata di martedì 21 marzo Milano è stata la terza città più inquinata al mondo. E' la fotografia della piattaforma IQAir, con dati che si aggiornano di momento in momento in base alle più aggiornate rilevazioni. Ieri il non invidiabile podio per il capoluogo meneghino, dietro solo a Teheran e Pechino. L'inquinamento dell'aria a Milano è confermato da Arpa, secondo cui le concentrazioni di polveri sottili nel capoluogo lombardo sono state vicine ai limiti fissati a 50 microgrammi per metro cubo, con una media di Pm10 calcolata pari a 47.75 µg/m³.