Il 14 maggio l'edizione 2024 del Premio Campione dei City Angels

Torna il Premio Campione, riconoscimento ideato da Mario Furlan, fondatore dei City Angels, nell’anno 2001. L'appuntamento con l'edizione 2024 è per martedì 14 maggio alle 12.30, come di consueto a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.

Il premio viene conferito ogni anno alla presenza delle autorità cittadine. Consiste in una statuina raffigurante un uomo stilizzato con in mano un grande cuore. Per questo il Premio viene definito anche “l’Oscar della bontà” o “l’Oscar della solidarietà”.