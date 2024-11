Il 15 dicembre ci sarà il congresso della Lega Lombarda

Il 15 dicembre ci sarà il congresso della Lega Lombarda. Lo ha deciso il consiglio federale del partito riunitosi oggi a Montecitorio. Al termine del federale, il segretario Matteo Salvini ha spiegato ai giornalisti: "Ho chiesto di aumentare lo sforzo, l'impegno, le sedi e trasformare quelle che sono due evidenti sconfitte in due future vittorie". "Abbiano analizzato due sconfitte diverse, con la Lega che cresce in Umbria e cala in Emilia-Romagna rispetto alle europee. C'era anche Tesei e abbiamo gia' organizzato le prossime presenze sul territorio - ha aggiunto il vicepremier e leader della Lega - Tutti i cantieri che ho aperto da ministro li porto avanti, a meno che qualcuno mi dica che quella strada non serve". Nel frattempo venerdì la Lega organizza gli Stati generali della Sanità a Milano.