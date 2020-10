Il 15enne Carlo Acutis è stato proclamato Beato

“Il giovane milanese Carlo Acutis è stato proclamato Beato. Un ragazzo dal viso dolce, appassionato di internet e dei nuovi strumenti di comunicazione, che nella sua breve vita ha dispensato amore e passione verso gli ultimi, verso chi era in difficoltà. Con semplicità, con la normalità di uno studente della sua età. La sua storia e i suoi gesti rimangano un esempio per tutti noi”. Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricordato sulla sua pagina Facebook la notizia della beatificazione di Carlo Acutis, il quindicenne milanese esempio di fede, scomparso nel 2006 per una leucemia fulminante

Tremila pellegrini hanno partecipato sabato pomeriggio alla Messa per la beatificazione di Carlo Acutis, nella Basilica superiore di San Francesco, ad Assisi. Ma "che aveva di speciale questo ragazzo di appena quindici anni?", si è chiesto nell'omelia il cardinale Agostino Vallini, legato pontifico per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli, che ha presieduto la Messa di beatificazione. Carlo, è la risposta, "era un ragazzo normale, semplice, spontaneo, simpatico, amava la natura e gli animali, giocava a calcio, aveva tanti amici suoi coetanei, era attratto dai mezzi moderni della comunicazione sociale, appassionato di informatica, e da autodidatta costruiva programmi per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza".