Il baby rapinatore seriale ha 14 anni e non 12: per lui scatta ora l'arresto

Il baby rapinatore ha 14 anni (e non 12): per lui scatta l'arresto

Ha 14 anni e non 12 e per lui la Procura per i minorenni ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare. Il ragazzino autore da inizio mese a Milano di almeno otto episodi di furti e rapine è stato sottoposto ad un nuovo accertamento medico che ha stabilito la sua vera età e quindi, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato arrestato dalla Polizia per due rapine in serie commesse ai danni di giovani in zona stazione centrale. Fino ad allora il ragazzino era stato solo segnalato e affidato a varie comunità, dalle quali è sempre scappato, in quanto ritenuto avere dodici anni sulla base di altre analisi. Da ieri il 14enne si trova al Cpa di Torino dove è in attesa dello svolgimento dell’udienza di convalida davanti al gip del tribunale per i minorenni, in programma domani.