Il Belvedere di Palazzo Lombardia intitolato a Berlusconi

"Io come ho detto ieri lunedi' presentero' in Giunta la proposta per intitolare in Regione Lombardia un luogo molto significativo e intitolarlo a Silvio Berlusconi. Un'idea ce l'ho gia', ne dovro' parlare prima in Giunta". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto a margine della presentazione dei risultati raggiunti con immissione dei nuovi treni regionali a Milano. A chi gli chiedeva se tra le ipotesi ci fosse il Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, il presidente ha risposto: "Non lo so, vedremo". In merito, invece, alla possibilita' di dedicare una via a Silvio Berlusconi, ipotesi gia' scartata ieri dal sindaco Giuseppe Sala, Fontana ha risposto: "Non lo so, sono questioni che riguardano il Comune" Iscriviti alla newsletter