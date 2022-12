Il brand dell’icona Nba a Milano. Apre il primo Jordan Store in Europa

Il primo Jordan Store in Europa apre a Milano in via Torino 21, nell’immobile di proprietà di Covivio, locato al Gruppo Percassi, operatore leader nel settore retail nel Vecchio Continente.

Jordan Store, il secondo spazio di convivio nello stesso immobile

Nello stesso immobile lo scorso aprile Covivio aveva aperto Wellio Duomo, il secondo spazio di pro-working Wellio nel capoluogo lombardo che occupa 5.000 mq su cinque piani con 500 postazioni di lavoro personalizzabili e flessibili.

La collaborazione tra Covivio e il Gruppo Percassi si è concretizzata nella rivisitazione del layout dell’immobile

La collaborazione tra Covivio e il Gruppo Percassi si è concretizzata nella rivisitazione del layout dell’immobile con un piano di lavori di riqualificazione condotti in maniera congiunta nel corso del 2022 per consegnare alla città di Milano il primo flagship in Europa del noto brand. L’obiettivo del nuovo spazio retail, che si estende su una superficie di 363mq destinati alla vendita, è creare connessioni sempre più profonde con i consumatori. Nello stesso edificio lo scorso settembre era stato aperto il locale Starbucks dal format Take Away, di cui Percassi è sole licensing partner in Italia.

Jordan Store, spazio in via Torino di 2100 mq

L’immobile situato all’angolo tra Via Torino e Via Unione, in una delle principali zone dello shopping milanese, ha uno spazio retail complessivo di 2.100 mq, che ospita anche altri importanti brand, come Mango e Salmoiraghi & Viganò.Alexei Dal Pastro, Amministratore Delegato Italia di Covivio, ha dichiarato: “La scelta di aprire all’interno di un nostro immobile il primo Store europeo del brand Jordan conferma l’appeal internazionale degli asset di Covivio, che in questi anni hanno saputo incrementare ulteriormente la propria attrattività adattandosi alla domanda del mercato - e in alcuni casi anticipandola, come con Wellio Duomo - e offrendo ai tenant flessibilità e sostenibilità degli spazi”.