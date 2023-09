Il Brera pronto ad approdare in Asia: accordo per l'acquisizione di un team mongolo

Come il Papa, anche il Brera sbarca in Mongolia. La dirigenza della societàfondata e presieduta da Alessandro Aleotti ha firmato nei giorni scorsi una lettera di intenti riportataanche sui canali di comunicazione della Federazione mongola con il Bayanzurkh Sporting Ilch FC, club con sede nella capitale Ulan Bator che la prossima stagione giocherà nel campionato di Serie A locale.

La maglia neroverde e il marchio del Brera si apprestano così a esordire in uno dei Paesi più suggestivi e affascinanti dell’Asia

La maglia neroverde e il marchio del Brera si apprestano così a esordire in uno dei Paesi più suggestivi e affascinanti dell’Asia. La squadra, fondata nel 2020 e neopromossa in Prima Divisione, prenderà il nome del Brera primadella ripresa della stagione agonistica, prevista per il marzo del 2024. Nei mesi precedenti sarannofissati tutti i paletti necessari a porre le fondamenta per una nuova impresa calcistica del Brera all’estero, per portare il know how e l’expertise della terza squadra di Milano in Mongolia.

Il marchio calcistico milanese del Brera, che fa riferimento alla società Brera Holdings quotata a lNasdaq, è già presente in Europa e Africa

Il marchio calcistico milanese del Brera, che fa riferimento alla società Brera Holdings quotata a lNasdaq, è già presente in Europa e Africa. Il Brera Strumica, presieduto dall’eroe del triplete interistaGoran Pandev, è primo in classifica nella Prva Liga, la Serie A della Macedonia del Nord, mentre il BreraTchumene è al vertice della classifica di II Divisão di Maputo, nella Serie B mozambicana.

La volontà della società è quella di continuare a espandersi e internazionalizzare il proprio marchio,contribuendo allo sviluppo di progetti calcistici affascinanti, ambiziosi e sostenibili. Oltre al sempre più vicino approdo in Asia, infatti, è allo studio quello nel continente americano per poter essere presentinei quattro principali continenti e diventare una vera squadra globale capace di portare un brandmilanese in tutto il mondo.