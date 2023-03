Il “cacciatore” delle escort brasiliane. Milano, chi è l’uomo del terrore?

C’è un cliente “pericoloso” che starebbe seminando il panico tra le escort brasiliane che lavorano a Milano. La storia la racconta il dorso milanese del Corriere della Sera che traccia l’identikit del “cacciatore”: “Si tratta di un italiano cinquantenne rampollo di una facoltosa famiglia: le prostitute, in via esclusiva di nazionalità brasiliana, appena arrivate in città e con documenti irregolari, non si sono rivolte né alla polizia né ai carabinieri; tre le donne nelle ultime settimane vittime delle violenze del cacciatore”.

I racconti delle escort: "Ogni incontro inizia dalla preparazione del crack per drogarsi"

L’uomo, che userebbe cinque numeri di cellulari diversi per coprire la sua identità, agisce prima con uno studio preliminare delle prede poi passa all’azione. Secondo il Corriere, “ogni incontro inizia dalla preparazione del crack per drogarsi; se le donne rifiutano di condividere la consumazione, l’atteggiamento del cacciatore muta subitaneo, con le mani che si alzano contro le medesime escort. Le quali sono tutte concordi nel ricordare in aggiunta segni di punture sulle braccia, forse tipiche di un eroinomane”.

La paura di denunciare e gli agganci del "cacciatore"

Le escort, spaventate, non possono chiamare la polizia perché non hanno i documenti e temono la presunta rete di conoscenze millantata dal “cacciatore”. Un uomo che si vanta di avere molti soldi, così come la cattiveria per agire in maniera seriale contro le prostitute brasiliane.