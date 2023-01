Il candidato del PD con i volantini in 8 lingue

"La nostra è una campagna elettorale davvero inclusiva, che vuole arrivare a tutte e a tutti i lombardi. Per questo abbiamo tradotto i volantini elettorali in Arabo, Cinese, Spagnolo, Tagalog, Inglese, Albanese, Rumeno e Bengalese".

Pacini: " Gli eletti e le elette devono essere in grado di ascoltare e parlare con tutti"

Lo dicchiara Lorenzo Pacini, candidato del PD alle prossime regionali lombarde. Che continua: "Le comunità di italiani di origine straniera, a Milano e in Lombardia, sono tantissime e molto impegnate nell'attivismo sociale e politico. Ma sono anche tantissimi i residenti stranieri che, pur pagando le tasse e contribuendo attivamente alla vita sociale, non hanno la cittadinanza e non possono votare. Non per questo dobbiamo rinunciare al coinvolgimento e al dialogo: la nostra campagna, che vuole portare ad una vera Rivoluzione in Lombardia su sanità, trasporti, diritti e lavoro, ha bisogno di tutte e tutti e non vogliamo trascurare nessuno. Gli eletti e le elette, veri e propri interpreti dei bisogni dei cittadini, devono essere in grado di ascoltare e parlare con tutti".