Il Capac (Politecnico del commercio) promosso dai propri allievi: voto 8,4

Capac, promosso dagli studenti: voto 8.4

(IMPRESE-LAVORO.COM) - - Il Capac, Politecnico del Commercio e del Turismo (voluto da Confcommercio col contributo di Camera di commercio, Cariplo, Fondazione Fiera e Comune di Milano) è una Fondazione che realizza servizi formativi nel settore del terziario, rispondendo ai fabbisogni di accompagnamento al lavoro di tutti i target d’utenza. Conosciuto in città come il Politecnico del commercio, ha deciso di promuovere una indagine qualitativa tra i giovani che lo frequentano, sulla formazione che quotidianamente ricevono.

Tra gli obiettivi del Capac c’è la promozione della preparazione tecnico professionale degli operatori e degli addetti al commercio e ad altre attività terziarie; l’aggiornamento, il perfezionamento tecnico e culturale dei quadri intermedi e dei dirigenti del commercio e del turismo; la promozione e l’analisi dei fabbisogni formativi e la diffusione delle tecniche aggiornate di organizzazione e gestione aziendale.

L’indagine del Capac - nell’ottica di una costante attenzione alle esigenze dei ragazzi e degli standard formativi - ha formulato un questionario rivolto a 6000 persone, un consistente campione della propria utenza per ottenere una valutazione delle competenze dei docenti per l’Anno Formativo 2020-2021. Le aree di formazione oggetto dell’indagine hanno riguardato tra l’altro: l’Apprendistato, la Formazione Continua, la Formazione Abilitante, la Formazione di Specializzazione, la Formazione Superiore, la Formazione Permanente.

8.4 il punteggio ottenuto dai docenti su un range di valutazione da 0 a 10. Per il direttore del Capac Gabriele Cartasegna, “un risultato che ripaga gli sforzi per una didattica di eccellenza in linea con le esigenze delle imprese. Oggi il 94% dei nostri studenti trova un'occupazione entro sei mesi dal conseguimento della qualifica o del diploma professionale”. Tra gli item valutati: la competenza, la capacità di esposizione, la capacità di coinvolgimento, le competenze relazionali, la gestione del gruppo. Questi risultati comunicano la nostra profonda attenzione per la qualità della formazione erogata e la volontà di garantire un costante monitoraggio degli standard di eccellenza necessari. Talento, competenza e merito sono gli ingredienti con cui lavoriamo ogni giorno, per il futuro dei giovani e la competitività delle imprese.