Il "cartello" dei distributori di carburante a Livigno: sanzioni per 4 milioni di euro

L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro (4.287.186,97) le societa' CusCar, Fibo, GesCar di Cusini Bernardo & C., TreCar, CuBa, Global Service, Bondi Carburanti di Bormolini e Silroc. L'Autorita', riferisce una nota, ha accertato l'esistenza - nel periodo 2012-2022 - di un'intesa anticoncorrenziale tra le societa' di distribuzione di carburanti per autotrazione (gasolio e benzina) che operano nel comune di Livigno, in provincia di Sondrio.

Secondo l'Agcm l'intesa veniva attuata attraverso comunicazioni settimanali via mail con indicazioni puntuali dei prezzi futuri da applicare negli impianti di distribuzione al dettaglio. Queste mail erano inviate da una persona fisica a un elenco, visibile a tutti i destinatari, contenente gli indirizzi delle societa' in questione.