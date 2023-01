Il caso fuffa della bidella di Napoli nasconde una scomoda verità. Commento

Il caso fuffa della bidella di Napoli nasconde una scomoda verità

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Ieri è diventato virale, ma guarda un po', l'ennesimo pezzo fuffa verificato da nessuno. Una bidella di Napoli ogni giorno prende il frecciarossa alle 5 di mattina, arriva a Milano, e poi torna a casa la sera per crollare sul divano esausta. E questo tutti i giorni, per evitare gli affitti carissimi del capoluogo lombardo. Lasciamo stare la verifica della notizia, poiché pare che la storia non sia proprio in questi termini. E prendiamola, per un attimo, per vera in toto.

Di matti è pieni il mondo, e se uno vuole prendere l'aereo dalla Germania ogni mattina per arrivare a Milano e lavorare, sono anche affari suoi. Ma se è per una questione di caro-affitti, a un'ora di strada da Milano, ovvero in tutto l'hinterland milanese, ci sono migliaia di case disponibili e a prezzo contenuto. Ci abita più o meno il 50 per cento della forza lavoro che ogni giorno entra dentro la metropoli a guadagnarsi il pane. Perché questa signora debba rimanere a Napoli, è un mistero. O comunque, non è legato al problema del caro affitti. Forse, e sarebbe più plausibile, è perché vuole rimanere vicino alla sua famiglia.

Bidella pendolare: il vero tema è ricongiungersi (legittimamente) ai familiari

E qui c'è il vero problema. Perché concorso dopo concorso, selezione dopo selezione, nel sistema della scuola vengono immesse decine di migliaia di persone che vogliono - anche giustamente - riunirsi con la loro famiglia d'origine, spesso a centinaia di chilometri da casa rispetto a dove hanno vinto il concorso. Non è una questione di Nord e Sud, ma una questione semplice semplice di posto di lavoro. Si lavora in un luogo, la famiglia è nell'altro. Le leggi aiutano i lavoratori, dunque dopo un numero limitato di anni, spesso di mesi, giustamente i lavoratori vengono "ricongiunti" con la loro famiglia.

Tutto è bene quel che finisce bene? Mica tanto. Perché intanto la scuola dove era stata spedita la malcapitata rimane scoperta, e - guarda un po' - dovrà assumere un'altra persona che verrà selezionata magari a centinaia di chilometri dal posto di lavoro, e il circo ricomincia, con esubero di dipendenti da una parte, e penuria dall'altra.