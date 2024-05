A Milano il Centro Brera celebra il centenario di Matteotti

In ricordo dei 100 anni dall’assassinio del deputato socialista, il Centro Internazionale di Brera di via Formentini, 10 a Milano organizza per il 4 giugno una giornata all’insegna dell’arte e della musica. Il 10 giugno 1924 Giacomo Matteotti fu rapito e ucciso da un manipolo di fascisti. Il suo corpo nonostante le ricerche attivate sin da subito, venne ritrovato per caso solo il 16 agosto, nei pressi del comune di Riano, dal cane di un brigadiere dei Carabinieri in licenza. Il 20 agosto alle ore 18, quattro giorni dopo il ritrovamento, partiva da Monterotondo il treno che riportava a Fratta Polesine la bara con la salma. Migliaia di lavoratori, operai e contadini assiepati ai bordi della ferrovia rendevano omaggio in silenzio alla salma. “Il morto si leva - diceva Filippo Turati - E parla. E ridice le parole sante, strozzategli nella gola, che furono da uno dei sicari tramandate alle genti, che son Sue quand’anche non le avesse pronunciate, che son vere se anche non fossero realtà, perché sono l'anima Sua; le parole che si incideranno nel bronzo sulla targa che mureremo qui o sul monumento che rizzeremo sulla piazza a monito dei futuri: “Uccidete me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai... La mia idea non muore…”.

Una giornata all'insegna dell'arte e della musica

La giornata si aprirà alle 15.30 con l’inaugurazione dell’esposizione delle opere di arte contemporanea, realizzate per questa occasione, dai Maestri pittori Fernando De Filippi, Pietro Finelli, Renato Galbusera, Maria Jannelli, Cosmo Laera, Antonio Miano, Barbara Nahmad, Stefano Pizzi, Alessandro Spadari, Antonio Spanedda, Maria Luisa Simone De Grada. Queste opere resteranno in mostra fino al 10 giugno compreso. Alle 18.00 andrà in scena la rappresentazione dello spettacolo teatrale "La Valigia Ritrovata", una riproduzione video dello spettacolo teatrale realizzato su testo di Magda Poli, con la messa in scena di Annina Pedrini e l’assistenza di Govanni Monneddu. Si tratta di una piéce che gira per le scuole milanesi, partita dal Centro Brera il 9 aprile scorso, riproposta ora ad un pubblico adulto. Gli attori del Centro Teatro Attivo sono Manuel Bonvino, Anna Germani, Alessandro Milano. Documenti, immagini e canzoni messi in scena per iniziativa dell’Istituto Lombardo di Storia Contemporanea con la supervisione della prof.ssa Ada Gigli Marchetti. Alle 20.00 ci sarà la presentazione dei documenti esclusivi e catalogati sul sistema Bibliotecario nazionale della Biblioteca di Critica Sociale e Avanti! . Alle 20.30 il gran finale, grazie al Concerto con la Soprano Angela Cirillo, accompagnata in un repertorio prevalentemente dedicato a Giacomo Puccini, dalla pianista Elena Tirrito e dalla violinista Soraya Granata.

Dove acquistare i biglietti

Maggiori informazioni su prenotazioni e acquisto biglietti sono consultabili al link della Biblioteca https://www.centrobrera.com/shop/ingresso-evento