Il Centro Brera e il Console Russo annullano l’evento in segno di responsabilità

Il Centro Internazionale di Brera, a seguito delle polemiche emerse sia sulla stampa che sui social network in relazione a un’iniziativa culturale a porte chiuse dedicata alla comunità russa milanese ha deciso, in accordo con il Console Generale della Federazione Russa a Milano, Dmitriy Shtodin, di annullare l’evento previsto per oggi alle ore 18:30. Il presidente del Centro, Stefano Carluccio, ha voluto ringraziare il Console per l’alto senso di responsabilità civica e politica dimostrato: "Ringrazio il Console per la sensibilità mostrata in un momento così delicato. Questa decisione è un segnale importante di rispetto reciproco e dialogo costruttivo."

Carluccio ha inoltre ribadito il valore universale della cultura e dell’arte come strumenti di pace: "Il Centro Internazionale di Brera ha sempre aperto le sue porte a tutti, accogliendo iniziative che hanno coinvolto paesi come l’Ucraina e Israele. Siamo convinti che la cultura e l’arte siano le basi per costruire ponti, non muri, e per promuovere la comprensione reciproca." Le attività del Centro Internazionale di Brera continueranno regolarmente, rimanendo fedeli alla propria storia e missione, con eventi culturali aperti a tutti, nel segno dell’inclusività e della pace.