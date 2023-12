Il centro di Milano patrimonio Unesco? Sala: "Ragioniamoci"

Il centro di Milano patrimonio Unesco? La proposta del mecenate finanziere Francesco Micheli, avanzata originariamente dalle colonne del Corriere a giugno, prende corpo. Con il sindaco Beppe Sala che oggi, sempre sul quotidiano di via Solferino, apre alla possibilità di fare richiesta: "Non so se la proposta è realistica. Ma se fosse realistica, allora possiamo ragionarci, anche se dobbiamo capire esattamente cos'è il centro". Attualmente Milano conta il solo Cenacolo Vinciano tra i patrimoni dell'Umanità, mentre a febbraio l'assessore lombardo Stefano Bruno Galli ha lanciato la proposta di far inserire anche il Duomo.

La proposta di Micheli: "Centro di Milano costellazione di Orione della cultura"

Per Micheli questa ultima proposta potrebbe essere allargata, muovendosi per tempo e con decisione, estendendola a tutto il centro meneghino. Il finanziere è tornato ad esprimersi oggi, articolando la sua idea con una immagine suggestiva: "Se guardiamo la disposizione dei luoghi una mappa della città i punti sembrano in qualche modo riprodurre le stelle di Orione". Si tratta della pinacoteca di Brera, della casa del Manzoni, della Scala, delle Gallerie d'Italia, dell'Ambrosiana. Una "fortuita combinazione" che suona gà come un marchio e che richiama anche i versi de "La Caduta" del milanese Parini: "Quando Orion dal cielo/ declinando imperversa..."