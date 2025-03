Il centro di Milano si tinge di rosso Ferrari. Bagno di folla per Hamilton e Leclerc

La nuova partnership Ferrari-Unicredit, in vista del Mondiale di Formula 1, ha dato vita a un evento in centro città a Milano per la presentazione ufficiale dei due piloti del Cavallino alla vigilia della nuova stagione di Formula 1. Lewis Hamilton e Charles Leclerc presenti nel pomeriggio di giovedì 6 marzo in piazza Castello per sfilare su un circuito messo a punto tra via Paleocapa, via Jacini, piazza Castello, viale Gadio, via Minghetti. Ad accoglierli una folla di circa 11mila persone in piazza Castello.

Sul palco in piazza Castello esposte delle monoposto d'epoca. Presente la F2004, auto con cui Schumacher vinse a Maranello. Il programma prevede street demo, quindi l'incontro di Hamilton e LeClerc con fan e dei tifosi.

Vasseur: "Energia positiva, è grandioso"

"C'e' un'energia positiva, una bella sensazione per meccanici e piloti. E' grandioso, non abbiamo molto spesso l'occasione di fare queste cose in citta': mi piacciono questo tipo di eventi", dichiara il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur.

Vigna: "Una emozione incredibile"

"Non mi aspettavo una cosa simile, e' un'emozione incredibile. La passione la vivi solo qui e questa cosa mi emoziona. Vedere tutta questa gente con il cappello rosso e' fantastico, grazie a tutti per la passione. Noi faremo del nostro meglio - ha aggiunto l'amministratore delegato Ferrari, Benedetto Vigna - a 25 anni dal primo anno in cui ha vinto il Mondiale Michael Schumacher, volevamo portare qui le vetture. Abbiamo scelto Milano perche' il calore di questa citta' per la Ferrari e' unico, erano cinque anni che non venivamo qui"

Leclerc: "Sto vivendo il sogno, la Ferrari è speciale"

"Una cosa incredibile, tutta questa gente, mi piace l'ambiente e tutti questi tifosi, è veramente speciale. Sono cresciuto essendo un tifoso Ferrari, sto vivendo il sogno. La Ferrari è speciale grazie a questo, alla passione per il team. Veramente bello". Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc. Il monegasco ha fatto un giro con la 'rossa' del 2019 intorno alle strade adiacenti Piazza Castello simulando anche una sosta ai box per il cambio gomme e cimentandosi in alcuni 'donuts'. "Bellissimo essere qui, proveremo a rendervi felici in questa stagione", ha detto al Team Radio, Leclerc esaltando i tifosi.

Orcel (Unicredit): "Ferrari, ci aspettiamo grandi cose"

"Come vedo Hamilton e Leclerc? Molto bene, ci aspettiamo grandi cose quest'anno. Una vittoria dopo l'altra". Sono le parole di Andrea Orcel, Ceo di UniCredit, nel corso dell'evento in Piazza Castello, a Milano, per presentare la nuova stagione Ferrari e il nuovo accordo tra UniCredit e la Rossa. "Siamo due eccellenze, cerchiamo sempre di migliorarci. Queste due società sono davvero unite"