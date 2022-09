Il centrodestra vince le elezioni: gli studenti occupano il Manzoni di Milano

Gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno deciso di occupare la scuola. Il motivo? La vittoria del centrodestra alle elezioni e il futuro governo guidato da Fratelli d'Italia, Dopo organizzato un picchetto all'ingresso, gli studenti si sono riuniti in palestra in assemblea per discutere dell'occupazione, decisa anche per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro, dopo la morte di Giuliano De Seta che gia' li aveva portati a organizzare un corteo interno dieci giorni fa. L'intenzione dei ragazzi, come riferisce Ansa, e' occupare parte delle aule del piano terra per due giorni e quindi di rimanere a dormire stanotte all'interno dell'edificio di via Orazio, per poi riprendere regolarmente le lezioni mercoledi'.