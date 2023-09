Il Ceo Corporate dell'Inter apre a Rozzano: "A gennaio valutiamo fattibilità"

"Da gennaio in poi potremmo entrare in un percorso con l'amministrazione comunale per valutare la fattibilità del progetto": il Ceo corporate dell'Inter Alessandro Antonello parla così, a Sky, a margine dell'assemblea Eca di Berlino della possibilità di realizzare un nuovo stadio nerazzurro a Rozzano.

Antonello: "Abbiamo firmato un'esclusiva con la controparte fino a fine aprile"

Antonello è stato rieletto nel Board Eca in rappresentanza dell'Italia fino al 2027, e con lui è entrato per l'Italia nell'esecutivo anche il presidente della Roma, Dan Friedkin, ma il tema impianti resta caldo. "Come annunciato, abbiamo identificato un'area alternativa, a Rozzano, abbiamo firmato un'esclusiva con la controparte fino a fine aprile. L'intenzione - spiega il dirigente dell'Inter - è approfondire l'area, che è assolutamente interessante perché è già presente un'arena dove si svolgono importanti eventi sportivi e non solo".

Antonello fa riferimento al Forum di Assago. Un'area alternativa per il club necessaria a fronte degli sviluppi sullo stadio San Siro

Proseguiamo su questo piano alternativo, dall'altro lato a San Siro abbiamo avuto la conferma che nel 2025, qualora le condizioni fossero ancora queste - spiega Antonello - verrà posto un vincolo sul secondo anello. Questo rende difficile il piano originario, cerchiamo di capire le prospettive future".