Il Cio: “In marcia verso preparativi". Malago: “Ma abbiamo tanto da fare"

I preparativi per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 hanno "intensificato la marcia" e gli organizzatori si preparano a festeggiare i 1.000 giorni dal via. Lo sottolinea in una nota il Cio che ha avuto un incontro online questa settimana per aggiornamenti sulla pianificazione, le sedi di gara, la governance e gli sviluppi commerciali dell'evento, dal quale è emersa "una prospettiva ottimista".

Il Cio: “A poco meno di tre anni dai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, stiamo ora entrando in una fase entusiasmante e cruciale”

"A poco meno di tre anni dai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, stiamo ora entrando in una fase entusiasmante e cruciale. Traiamo fiducia dal fatto che il Comitato organizzatore abbia ora una squadra forte, sono stati annunciati nuovi partner commerciali e sono state prese decisioni importanti per quanto riguarda le sedi. I lavori di fondazione procedono bene e consentiranno un'ulteriore accelerazione dei preparativi nei prossimi mesi" ha commentato il presidente della Commissione di coordinamento del Cio e atleta olimpionico, Sari Essayah.

Il Cio: "Alla base del progresso di Milano Cortina 2026 c'è la stretta collaborazione con il governo italiano, le autorità regionali e le principali parti interessate”

"Alla base del progresso di Milano Cortina 2026 c'è la stretta collaborazione con il governo italiano, le autorità regionali e le principali parti interessate, tra cui il Cio, il Comitato Paralimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali e i Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali. Sarà soprattutto il popolo italiano a rendere Milano Cortina 2026 un evento indimenticabile per gli atleti, gli spettatori e il mondo. Il Comitato organizzatore, con tutti i suoi partner e stakeholder, deve continuare a puntare su questo, con iniziative come le attività di design della mascotte nelle scuole, il programma educativo e tutte le attività di coinvolgimento dei giovani previste per celebrare il traguardo dei 1.000 giorni" ha aggiunto.

Domani, tra l'altro, è previsto all'Arena Civica di Milano un evento con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, organizzato in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 proprio per celebrare i 1.000 giorni all'avvio delle Olimpiadi 2026 in occasione dei Campionati interscolastici sportivi e attività formative per Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado, ossia per i giovani della cosiddetta "genereazione 2026".

Malagò: “Mancano 1000 giorni, sono tanti ma non sono neanche troppi considerando che abbiamo tante cose da fare”

"Questa mattina abbiamo avuto la quarta conferenza stampa con il Cio. Ho fatto i complimenti perchè le cose stanno andando nella giusta direzione, anche se non siamo in dirittura di arrivo, voglio essere onesto". Cosi' il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha risposto a margine della festa dello sport allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. "Dopodomani a Parigi, ci sarà una relazione che faremo sullo stato dell'arte dei lavori con il Ceo di Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier. Mancano 1000 giorni, sono tanti ma non sono neanche troppi considerando che abbiamo tante cose da fare", ha concluso Malagò.