Il Comune di Milano cerca un super esperto del verde

Non è tanto una questione di deleghe, quanto aiutare a mettere a terra le giuste istanze. Anche perché a noi mancano due anni e mezzo alla fine del mandato. Dobbiamo avere una capacità di fare le cose e di farle in maniera concreta. Quindi l'aiuto che stiamo cercando è un aiuto per concretizzare il nostro pensiero". Così lunedì sera il sindaco di Milano Beppe Sala ha spiegato i motivi dietro al bando del Comune per cercare un super esperto del verde.

I danni da maltempo a Milano e la necessità di depavimentare (con il contributo di Regione Lombardia)

La cornice è anche quella dei sempre più disastrosi disagi provocati dal maltempo in città. Come sottolineato anche dall'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, tra le cause anche la forte cementificazione del territorio. Granelli invoca un piano per la depavimentazione con meno cemento e consumo di suolo a cui dovrebbe partecipare anche la Regione Lombardia. E Sala rilancia: "Penso che sia una delle leve che dobbiamo attivare". "Ovviamente non l'unica. Il tema di chiamare in causa la Regione non è solo per una responsabilità diretta, per le risorse finanziarie. Si tratta di vedere questo territorio in maniera larga - ha aggiunto -. Perché il Lambro e il Seveso esondano? Perché anche a nord di Milano si è costruito molto, sono territori molto antropizzati".