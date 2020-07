Il Comune di Milano mette all'asta cinque immobili di proprietà

Il Comune di Milano pronto a mettere all'asta cinque immobili di proprietà. Il più prestigioso si trova in corso Vercelli, con 2.870 metri quadrati che attualmente ospitano la sede della fondazione Giovanni e Irene Cova. La base d'asta sarà di 10 milioni di euro, per un edificio che si trova in una zona della città molto appetibile per la sua vocazione allo shopping. La fondazione, che può liberamente partecipare all'asta, potrà in ogni caso mantenere la sede sino all'esaurimento del contratto di affitto nell'ottobre 2024. In vendita anche un complesso immobiliare composto da un capannone e da un fabbricato ad uso uffici in via Novara 75 (base d'asta 715mila euro), due aree rispettivamente in via Buonarroti a Monza e a Peschiera Borromeo, ed un box in viale Bligny. L'asta sarà aperta dall'8