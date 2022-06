Il concept store milanese 10 Corso Como sbarca a Forte dei Marmi. Giovedì 7 luglio sarà inaugurato nella nota località balneare un pop-up di 140 mq che occuperà fino a settembre l’intero piano terra di un edificio affacciato sulla corte interna di via Carducci.

Tiziana Fausti: "Conosco Forte dei Marmi sin da bambina"

“Conosco Forte dei Marmi sin da bambina, per me è sempre stato sinonimo d’estate, e sono felice di portare un pezzettino di 10 Corso Como nel sole della Versilia” – afferma in una nota, riportata da Pambianco, Tiziana Fausti, presidente del concept store milanese.

Collezioni di luxury e ricerca

Nel nuovo pop up saranno presenti collezioni luxury e di ricerca, prodotti logo 10 Corso Como con una selezione di profumi e oggetti di design in continua evoluzione. Il temporary store creerà ogni giovedì sera incontri e momenti conviviali con Bellavista delle Cantine Moretti.