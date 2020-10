Il consiglio lombardo: "Milano sospenda area B, C e Ztl"

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione che chiede al Comune di Milano la sospensione di Area B, C e delle Ztl. A votare a favore del documento, presentato da FI, e' stata la maggioranza di centrodestra, contrarie le opposizioni. L'obiettivo e' di cercare di limitare gli assembramenti sui mezzi pubblici. Con l'approvazione della mozione, la giunta si impegna a: prevedere, in accordo con i Comuni, la sospensione di Area B, Area C e delle Ztl presenti nelle citta' lombarde per tutto il periodo della pandemia. Poi viene chiesto di sospendere il pagamento nelle strisce blu e di integrare il servizio pubblico studiando convenzioni con aziende private di trasporto passeggeri, oltre che con i taxi e gli ncc.

Inoltre nel documento si legge: "Prevedere, in accordo con i privati, forme di trasporto regionale integrate ricorrendo all'ausilio di societa' private di trasporto bus per incrementare la disponibilita' di "navette" per il trasporto passeggeri; richiedere al Governo, all'interno della Conferenza Stato-Regioni, di destinare risorse integrative ai servizi ausiliari, complementari e suppletivi di trasporto pubblico. Infine prevedere, in accordo con le Citta' lombarde che dispongono di linee metropolitane di volersi dotare di sistemi elettronici di conteggio ingressi/uscite nelle stazioni e sui treni. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Gianluca Comazzi, ha sottolineato: "I dati sui contagi in Lombardia sono allarmanti e uno dei nodi da sciogliere riguarda la gestione del trasporto pubblico locale. A Milano, che rischia di diventare un focolaio, la giunta Sala deve sospendere subito Area B e Area C".